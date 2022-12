GF Vip | Daniele ‘friendzona’ Wilma | che lo rinnega | «Si è fatto il suo giochino» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 1 dicembre 2022)- US Endemol Shine L’amore cheGoich ha tanto decantato per il più giovaneDal Moro sembra essere sparito nel nulla. Nelle scorse ore, al Grande Fratello Vip, la cantante ha infatti espresso delle critiche nei confronti dell’ex tronista, che si è allontanato da lei subito dopo la puntata di lunedì scorso, quando ha chiarito che tra di loro potrà essersi soltanto un’amicizia speciale e nulla di più. A dare l’input asono state le critiche di Patrizia Rossetti e Sarah Altobello su. “Mette bocca quando non deve… perché è bravo solo lui, è intelligente solo lui, sa fare solo lui. Eh va beh ragazzi“ ha esclamato Patrizia, con Sarah che le dava ragione annunciando che l’avrebbe nominato. Pensiero a cui ha inaspettatamente risposto la ...