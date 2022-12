Gas | prezzo chiude in netto calo a 139 euro al megawattora

leggi anche Come il caro energia sta cambiando le abitudini degli italiani: forno spento e risparmio sul cibo L'impennata deldelNegli ultimi tre giorni i prezzi delad Amsterdam sono ...Chiusura in netto calo per ildelmentre si attendono le decisioni dell'Europa sul price cap. Ad Amsterdam le quotazioni concludono la seduta a 139 euro al megawattora, con una flessione del 4,9% e dopo che in mattinata ...(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Chiusura in netto calo per il prezzo del gas mentre si attendono le decisioni dell'Europa sul price cap. Ad Amsterdam le quotazioni concludono la seduta a 139 euro al ...(Teleborsa) - Calano più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di ...