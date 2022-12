Coppa del Mondo | a Lake Louise Sofia Goggia quarta nelle prove

È il campione olimpico Christopher Grotheer a svettare nella seconda tappe dellaMondo di skeleton al maschile. Nel budello di Park City (USA) il teutonico è stato devastante, trionfatore come a febbraio in quel di Pechino. Il tedesco è riuscito a dar spettacolo, ...Proprio la giovane teutonica è al comando della classifica dicon 401 punti proprio davanti a Rahneva che dista otto lunghezze. Ricordiamo che la squadra italiana ha preferito disertare la trasferta nordamericana preferendo gli allenamenti in Europa.“Hanno bisogno di birra per cantare” Questa è stata la feroce valutazione del pubblico sulla partita di Coppa del Mondo tra Australia e Danimarca.Oltre al Belgio, anche la Germania ha dovuto abbandonare Qatar 2022, e non senza polemiche. L’eliminazione in un momento così precoce della Coppa del Mondo non è di certo motivo d’orgoglio per la ...