Carburanti senza Iva | sequestro 4 mln euro a società Indagine Gdf a Lanciano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Chieti - Sudella Guardia di Finanza, il gip diMassimo Canosa ha disposto ilpreventivo di beni per 4 milioni dinei confronti di unapetrolifera con sede aper indebita detrazione di Iva su un imponibile di 18 milioni di, negli anni 2019 e 2020. Gli indagati sono i due amministrazione delladi vendita e distribuzione. Nell'ambito dell'attività di verifica fiscale da parte del Nucleo di polizia economico finanziaria sono stati raccolti elementi tali da ipotizzare che la, che si occupa di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, avesse detratto l'Iva per un ammontare pari al valore oggetto del ...

Agenzia ANSA

Un aiuto consistente che ha comportato un impegno economico non indifferente per le casse statali, grazie al quale le aziende più colpite dal carosono riuscite a rimanere a galla...... e la casa madre GE, stanno sviluppando saranno compatibili con l'utilizzo dei...rappresenta un importante passo avanti verso la realizzazione di un aereo da trasporto passeggeri... Carburanti senza Iva, sequestro 4 mln euro a società In Germania, su un percorso misto di strade pubbliche di 343 km (lo stesso utilizzato nel 2018), l’FH 460 da 32 tonnellate con I-Save ha ottenuto un significativo risparmio di gasolio ed AdBlue, raggi ...Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Prezzi di benzina e diesel ancora in calo oggi in Italia. In base all elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all Osservaprezzi del ...