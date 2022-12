Calcio | Mondiali 2022 Dalic | “Siamo stati fortunati Gvardiol è il miglior difensore al mondo”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Una Croazia rocciosa è riuscita a superare lo scoglio Belgio indenne, pareggiando 0-0, agguantando così la qualificazione agli ottavi di finale dei. Il commento del commissario tecnico Zlatkoin conferenza stampa sul match: “Mi congratulo con i nostri giocatori per aver superato il girone, avevo detto ieri che mi aspettavo una battaglia contro una grande squadra, perché il Belgio non può giocare male tre volte. La Croazia è stata bravissima, soprattutto per un’ora e nel primo tempo, abbiamo avuto il controllo della partita, abbiamo avuto un netto rigore, ma ancora una volta il VAR ci è stato avverso ma non ci ha influenzato.un po’”. Sul prossimo avversario: “Non vorrei commentare il prossimo avversario, probabilmente sarà la Spagna, ma vedremo. Sono una grande ...

18.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 17.59 Partita dal doppio volto, nel primo tempo totale dominio della Croazia che però non arriva alla rete. Nella ripresa Lukaku spreca ...18:06 La DIRETTA LIVE di OA Sport di Canada - Marocco termina qui, grazie mille per averci seguito e una buona serata a tutti! 18:04 Per conoscere l'avversaria dei Leoni dell'Atlante agli ottavi di ...Non so chi vincerà il mondiale. L’Argentina è candidata e ha perso la prima partita, io come tifoso del calcio vorrei che Messi potesse vincere un Mondiale prima della fine della sua carriera e poi ...Marocco 2, Canada 1. Il Marocco passa il turno nei Mondiali di calcio in Qatar, qualificandoasi agli ottavi di finale e tanti giovani della comunità marocchina casalese scendono in piazza per far ...