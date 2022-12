Borsa | Europa apre in rialzo dopo Powell | Parigi +1 | 2%

***parte bene, +0,7% Milano con St e Moncler in evidenza (RCO). 01 - 12 - 22 09:02:09 (0167) 0 NNNNAvvio di seduta positivo per le Borse europee che si accodano a Wall Street e festeggiano l'apertura del presidente della Fed, Jerome Powell, ad un rallentamento della stretta sui tassi. A Parigi l'...MILANO, 01 DIC - Avvio di seduta positivo per le Borse europee che si accodano a Wall Street e festeggiano l'apertura del presidente della Fed, Jerome Powell, ad un rallentamento della stretta sui tas ...Leggi le nostre previsioni azioni Borsa Italiana sviluppate per i titoli azionari Autogrill, BFF Bank e Caltagirone. Ecco le novità.