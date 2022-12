Antonino Spinalbese spara a zero su Oriana | lei lo scopre e sbotta | “Non permetterti di farmi passare da idiota”

Leggi su biccy

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il flirt traMarzoli eè durato poco più di una settimana, perché poi l’ex di Belen ha deciso di mollare la spagnola con una scusa a cui crede solo lui. Il gieffino non ci sta aper l’uomo che usa le donne e per questo da giorni sta sparlando della Marzoli dandole della superficiale e minimizzando la loro intesa. Il 27enne però è stato il primo (dieci giorni fa) a spendere belle parole sul rapporto con: “Non mi sono mai lasciato andare così qui dentro. Sto capendo che si tratta di qualcosa di più di un’attrazione. Se fuori potremmo fidanzarci? Non lo escludo, perché mi piace tanto“.sparla dicon Attilio, Daniele e Alberto. “Non mi piace il fatto chepossa ...