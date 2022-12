883 | chi non ricorda il mitico duetto degli anni’90? ma che fine ha fatto il compagno di Max Pezzali?

Leggi su topicnews

(Di giovedì 1 dicembre 2022) La mitica coppia Max, Mauro Repetto sono gli 883,leggendario che segna una pagina storica della musica italiana negli anni ’90. I due si conoscono sui banchi di scuola e decidono di fondare insieme un gruppo musicale che all’ inizio prenderà il nome di “I Pop“. La fedele coppia comincia il percorso musicale, lavorano a tanti inediti e la svolta decisiva l’ avranno incontrando Claudio Cecchetto. Mauro Repetto e Max -( fonte-web)I due amici sono molto appassionati di motociclismo e così, decidono insieme di cambiare il nome del gruppo in 883 che proviene dalla cilindrata di un modello base di una moto molto popolare, la “sportster” della Harley Davidson. La loro prima canzone esce nel 1989 e si chiama “Live in the music” e viene presentata in una trasmissione condotta all’ epoca nel 1989 da un ...