Wartsila | Regione Fvg | c' è accordo | attività fino a settembre

... dopo la sigla dell'accordo in nottata al tavolo avviato aperto per lo stabilimento triestino, traItalia, sindacati, Confindustria Alto Adriatico,Fvg e Ministero delle imprese e ...- consente allae al Governo, per quanto di loro competenza, di valutare con le parti sociali eItalia il possibile accesso agli ammortizzatori sociali conservativi per assicurare la ...TRIESTE - È arrivato alle 01.40 di questa mattina l'accordo tra Wartsila e sindacati che mette fine al blocco delle consegne dei motori realizzati dal sito di Bagnoli della Rosandra ...Tra i suoi compiti principali, il nuovo ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso (Fratelli d’Italia) ha quello di risolvere le molte crisi d’impresa presenti nel nostro Paese. Queste cri ...