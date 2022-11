Volley femminile | Conegliano straripante in Serie A1 | Macerata travolta | 11ma vittoria consecutiva

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 novembre 2022)ha sconfittoper 3-0 (25-23; 25-16; 25-11) nell’anticipo della dodicesima giornata dellaA1 di. Le Campionesse d’Italia hanno faticato soltanto nel primo set contro la penultima della classe, poi hanno dominato in lungo e in largo nella tana della compagine marchigiane. Le Pantere proseguono così la loro strepitosa cavalcata: undicesimae primo posto in classifica generale con undici lunghezze di vantaggio su Milano (ma due partite giocate in più). Le ragazze di coach Daniele Santarelli si stanno avvicinando con sempre più ottimismo all’ormai imminente Mondiale per Club (motivo per cui hanno dovuto anticipare questo incontro).è stata presa per mano dalle attaccanti Kathryn ...