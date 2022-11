Un bracciale saldato è per sempre. Tutto sul perfetto gioiello da regalare

Leggi su amica

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Esile e romantico, senza ganci di chiusura e possibilità di toglierlo, ilal polso è una dichiarazione di eternità. Oro o argento, dalla maglia grande o fine in base ai propri gusti: si salda uno volta e si indossa per. Perfetta idea regalo per fidanzati, amici, famigliari o come pensiero per se stessi, da abbinare e mixare con altri gioielli. Un ricordo da portarecon sè, come un raffinato tatuaggio, che simboleggia l’inizio o la celebrazione di una grande storia d’amore. Dimostrazioni d’affetto per l’eternità Essendo creato sulla persona che lo indosserà, attraverso una vera e propria expirence, ilal polso sovverte i criteri della gioielleria classica. È uncapace di adattarsi a 360 gradi ai gusti del ...