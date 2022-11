Tragedia di Ischia | un minuto di raccoglimento su tutti i campi

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La FIGC ha deciso undi silenzio suin Italia, dalla B alle scuole calcio, per ladiLa FIGC ha deciso di rispettare undi silenzio suin questo weekend dopo il disastro naturale che ha colpito l’isola di. Suitaliani, dalla serie B fino ai dilettanti e alle giovanili, verrà quindi rispettato ilper le vittime. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Naturalmente il tema dell'abusivismo è balzato all'ordine del giorno in seguito allalegata alla frana di. 'Nel corso dei decenni l'Italia è stata falcidiata e sfigurata dall'edilizia ...Così Pichett in Aula dopo ladi. Gli interventi comporteranno una spesa per "350 milioni di euro a carico del bilancio del ministero dell'Ambiente". Su: "Il 49% del territorio ...La tragedia che ha colpito l'isola di Ischia , argomento principale della puntata di Porta a Porta di stasera, mercoledì 20 novembre , ..."Siamo rimasti particolarmente scioccati da quello che è avvenuto a Ischia. Mandiamo un abbraccio a tutte le famiglie e ci uniamo alla loro sofferenza - ha aggiunto Gravina -. Mi fa piacere che ci ...