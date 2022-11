(Di mercoledì 30 novembre 2022) Emesso un ordine di custodia cautelare nei confronti di una 42enne romena, che avrebbe accumulato soldi e refurtiva per circa 20mila ...

LA NAZIONE

Emesso un ordine di custodia cautelare nei confronti di una 42enne romena, che avrebbe accumulato soldi e refurtiva per circa 20mila ...Emesso un ordine di custodia cautelare nei confronti di una 42enne romena, che avrebbe accumulato soldi e refurtiva per circa 20mila ... Spogliarello e abbracci per derubare gli anziani: ladra-ammaliatrice arrestata