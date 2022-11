Serie C 2022 2023 | Taranto ferma il Crotone | calabresi perdono terreno dal Catanzaro

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Termina in parità, valida per la sedicesima giornata del Girone C della. Un 2-2 che premia il carattere dei pugliesi, che tornano a fare punti dopo due sconfitte consecutive, mentre per isi tratta di un pesante stop in ottica primo posto, visto che il, vincente contro il Giugliano, vola a +6. LA PARTITA – Il match è fortemente influenzato dal pessimo manto erboso, ma le due squadre riescono comunque a proporre un incontro vivace e godibile. Al primo calcio d’angolo, al 5?, passano già in vantaggio i padroni di casa: cross di Guida, colpo di testa di Antonini, lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia calabrese. Anche gli ospiti, però, vanno vicini al pareggio sugli sviluppi di un corner: deviazione di tacco ...

