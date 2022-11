Sarah Ferguson | che sta per trascorrere il suo primo Natale a Sandringham dopo 30 anni

Stiamo parlando proprio di lei, Mrs. Come riportato dal quotidiano inglese 'The Sun', una fonte a Sandringham ha rivelato che nella residenza reale sono in preparazione cinque camere ...Antonella Rossi per www.vanityfair.it JOHN BRYANNon c'è pace per Andrea di York, improvvisamente finito di nuovo sotto i riflettori per via dello scandalo Epstein. Chiuso l'accordo milionario con Virginia Giuffrè, la donna che ...Il principe Filippo aveva bandito la duchessa dalla residenza del Norfolk - e dal pranzo natalizio con la royal family - nel 1992, anno del suo divorzio da Andrea di York. Da allora Fergie «ha sempre ...Dopo la separazione dal principe Andrea nel 1992 e le foto con John Bryan che le succhiava l’alluce, Fergie era stata bandita dai festeggiamenti della famiglia reale per ordine del duca di Edimburgo, ...