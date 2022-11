PENNY | nuove aperture a Luco dei Marsi AQ e Venturina Terme LI

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) - Cernusco sul Naviglio – 30 novembre 2022. Aprono domani, 1° dicembre 2022, due nuovi punti vendita, rispettivamente adei. L'apertura didei, 4° store nella regione, segna il ritorno diin Abruzzo dopo 7 anni. Il punto vendita vanta 800 mq di area vendita e un parcheggio per i clienti. Tra i fiori all'occhiello del nuovo store il reparto macelleria e l'angolo bake off per sfornare pane caldo tutto il giorno. Il format dello store prevede un'offerta alimentare e di non-food in linea con la qualità e la convenienza del brand, con una particolare attenzione ai prodotti regionali e alle produzioni locali. Il nuovoprevede l'assunzione di 6 nuovi collaboratori che ...

