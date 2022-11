Pelé ricoverato in ospedale in Brasile

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 30 novembre 2022)è stato nuovamenteindopo mesi di tranquillità questo martedì in. Come riportato da ESPN, Edson Arantes do Nascimento soffre di uno strano gonfiore in tutto il corpo ed è stato deciso che, all’età di 82 anni, sarà trasferito d’urgenza al Centro Albert Einstein, situato a San Paolo. Secondo il suddetto media,soffre di anasarca, una sindrome edematosa che è stata identificata dal personale medico, ed è stato riscontrato anche “insufficienza cardiaca scompensata”. Anche se, sicuramente, la notizia peggiore è che la chemioterapia di questi mesi non sembra aver avuto gli effetti sperati sui tumori presenti in vari organi del corpo di. Si apprende inoltre che l’ex calciatore è entrato incon diagnosi di confusione ...