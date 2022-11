Paura per Pelè | ricoverato in Brasile per insufficienza cardiaca | la figlia non è preoccupata | “Tutto previsto”

(Di mercoledì 30 novembre 2022)inper le condizioni di, che secondo quanto filtra dall’ospedale di San Paolo, sarebbein gravi condizioni per un edema generale e un’da scompenso. O’Rei, considerato da molti il più grande calciatore della storia, combatte da tempo con un cancro. Secondo laKelly, però, non si tratta di nulla di grave: “Mio padre è in ospedale per un ciclo di cure previste e non sto volando da lui. I miei fratelli sono con papà. Andrò da lui all’anno nuovo”. SportFace.

TUTTO mercato WEB

Laè che possa usarloemulare, se non superare, le oscure gesta del padre. In un mondo diviso tra Profani e Incanti " rispettivamente persone senza e con potere magici "Nathan arriverà ...capire meglio fino a che punto si spinge la censura, ti facciamo un esempio attuale e molto ... e sai perché Perché non indossano le mascherine! I fogli bianchi fanno giàal governo cinese, ... Juve, paura per le inchieste e gli scandali. Il Giorno in apertura: "Resa dei conti" Paura per Pelè, domani esami medici approfonditi Pelé sarà sottoposto domani a nuovi esami per una valutazione più approfondita dei problemi rilevati e degli organi compromessi dal tumore metastatico."Il 49% del territorio dell'isola è classificato a pericolosità elevata e molto elevata per frane" ha detto il ministro. Si cercano ancora i dispersi, al momento sono quattro. Il numero degli sfollati ...