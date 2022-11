Milan | Leao | “Situazione positiva con il club”

Ilperò vuole blindarlo con il rinnovo del contratto e l'attaccante non chiude affatto a questa opportunità. Le parole diIntercettato dalla stampa italiana nel post partita del match ...Se ilè il posto giusto per completare questo processo di crescitaalè tutelato, ben voluto e difficilmente messo in discussione. Ripeto: dipende da lui, i sei mesi post - Mondiali ...Direttamente dal ritiro del Portogallo in Qatar, è stato intercettato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Milan Rafael Leao. Il giovane talento, in scadenza nel ...Il Milan è al momento in pausa, come tutto il calcio italiano. I riflettori sono tutti puntati sui Mondiali 2022 in Qatar. I rossoneri hanno 7 giocatori impegnati nella competizione… Leggi ...