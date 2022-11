Agenzia askanews

stringe loro la mano sinceramente ammirato dopo aver assistito alla presentazione dei loro progetti e da qui lancia un messaggio più ampio: "Lo scambio di idee e l'incontro con giovani ...Incarico lampo per Meloni: c'è la data del faccia a faccia conCosì in serata arriva la ... L'elezione di Fontana a presidente della Cameral'asse Meloni - Salvini e consegna al ... Mattarella rinsalda rapporti con Svizzera, siamo amici profondi. Stoppare cervelli in fuga Zurigo, 30 nov. (askanews) - Oltre 110mila tra studenti e ricercatori italiani studiano e lavorano nel Politecnico di Zurigo, eccellenza ...