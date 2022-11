Manovra | c’è l’ok | ma Mattarella avverte il governo su Pos ed evasione

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il capo dello Stato Sergioha dato il via libera alla presentazione dellain Parlamento, dopo la bollinatura della Ragioneria di Stato. Rispetto alla prima bozza del 27 novembre, gli articoli del disegno di legge sono saliti a 174 rispetto ai 156 iniziali.: le parole di Meloni Nellaemergono priorità e una visione, dice Meloni: crescita economica e attenzione al lavoro, a partire dalla messa in sicurezza del sistema produttivo a fronte del caro energia. “Abbiamo dato segnali chiari con la tassazione sui premi di produttività, il fisco per gli autonomi, i provvedimenti che eliminano gabelle inutili, il pacchetto famiglia da un miliardo e mezzo di euro. E poi l’attenzione ai redditi più bassi” puntualizza la premier al Corriere della sera. Meloni è convinta che l’impianto non verrà ...

Il Sole 24 ORE

