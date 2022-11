Manovra 2023 | Meloni convoca i sindacati

(Di mercoledì 30 novembre 2022) ROMA –, la premier Giorgiahato per il 7 dicembre prossimo i leader di Cgil Cisl e Uil, Landini, Sbarra e Bombardieri. Il confronto, a quanto si apprende, si terrà alle 12.30 a palazzo Chigi. Alla riunione parteciperanno anche i ministri economici e l’Ugl. Ieri, che non vuole perdere tempo per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Di Maio e Salvini braccio di ferro sullaAlle 15 le comunicazioni di Conte al Senato: crisi day Giorgiapronta a fare il premier Draghi dice no al bis Draghi al lavoro per il passaggio di consegne, in settimana la Nadef Nasce il governo: la lista dei ministri

... dove abbiamo previsto tra i collegati un disegno di Legge recante misure organiche per la valorizzazione del 'Made in Italy' e l'istituzione di un Fondo finanziato con 5 milioni di euro per il...Il, dunque, sarà l' ultimo anno per il reddito di cittadinanza, il sussidio introdotto su ... Come si legge nel testo della bozza dellain circolazione, inoltre, per questo ultimo anno la ...Manovra 2023 - ingiusto incrementare la soglia dei ricavi per il regime forfettario. La bozza delle manovra 2023 che il Governo della Presidente del Consiglio ...ROMA - La premier Giorgia Meloni ha convocato per il 7 dicembre prossimo i leader di Cgil Cisl e Uil, Landini, Sbarra e Bombardieri. Al centro del ...