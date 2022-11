L' Aria che Tira | Merlino sorprende Bagnai con l' oggetto inaspettato | risposta raggelante

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “Sta entrando nel mio studio il professor Alberto, buongiorno professori entri. Il professore fa tutto da solo e non si fa accompagnare, bravo, le dieci guardie del corpo non le ho portate”. Inizia così, con toni ironici, l'intervista di Myrtaal deputato leghista, che sta al gioco e scherza con la giornalista napoletana, conduttrice de L'chesu La7: “Mi stanno aspettando nella mia lussuosa berlina blindata qui fuori”., una volta messo a proprio agio l'ospite nella puntata del 30 novembre,tuttindo fuori una sorpresa. “Guardi che le ho fatto trovare a lei, il pos” e mostra un pos, con tanto di scontrino, ae alle telecamere. “Ne ho uno anch'io, ...

La7

... godete anche voi! () e loro dritti continuano a scavare alé! con una frenesia da maniaci un'ansia di sbatter pertutto quanto per il gusto e l'orgoglio di rifarlo nuovo" (Simonetta). Pare......potete convincere chiunque e ciò vi permetterà di risolvere questioni spinose o complessevanno ... proporre al partner di cambiare alcune abitudini quotidiane, farà entrare una boccata d'... L'Aria Che Tira I Patriot, realizzati dalla società statunitense Raytheon, sono i più avanzati sistemi di difesa missilistica terra-aria che la Nato ha nel suo repertorio. Sono in grado di tracciare ed eliminare ...L'aria condizionata ha messo ko alcuni calciatori del Brasile: Antony del Manchester United ha lanciato l'allarme per le prossime partite ...