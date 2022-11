La rabbia contro i simboli accomuna le proteste di Iran e Cina

Leggi su formiche

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Jîna Amini,ianizzato Mahsa, è morta in una caserma della polizia morale di Teheran dove era stata condotta per “provvedimenti punitivi” visto che non indossava correttamente il velo islamico. La sua vicenda ha scatenato un’ondata diin tutto l’: persone di diverse estrazione sociale, demografia, etnia hanno dato fuoco a una serie diche durano da tre mesi. Il velo, al cui uso è stata data via via maggiore importanza nella Repubblica islamica come forma di moralizzazione della società, e dunque come metodo per aumentare illlo teocratico sulle masse, è il simbolo delleiane. Ma le manifestazioni di insofferenza e odio nei confronti della leadership religiosa che compone il regime (l’élite teocratica e il suo strumento armato ...