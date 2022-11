La Cina ha eliminato alcuni dei lockdown contro il coronavirus in vigore a Guangzhou dopo le grosse proteste

...scopriremmo che El Tri ha ancora la possibilità di passare la fase a gironi " e di essere... "Ero sui giornali died Europa, per la prima volta ho visto il mio nome in Medio Oriente. Si ...Da una parte gli Orange non hanno avuto problemi contro un Qatar già. 2 - 0 con testa già ...00 Urartu - Ararat - Armenia 16:00SUPER LEAGUE Shandong Taishan - Cangzhou 08:00 Hebei - ...Nelle partite non mostra gli spalti, e così nasconde il contrasto tra le rigide restrizioni della Cina e quelle molto più blande del Qatar ...Le proteste scattate in Cina contro i lockdown non mettono il pericolo del Partito comunista, che però deve preoccuparsi per l’esasperazione nel ceto medio e tra gli studenti ...