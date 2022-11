Internet | As Mediobanca | ' in 2022 crescono ricavi giganti websoft ma crollano utili-42%'

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Nei primi nove mesi del, i maggiori operatori mondiali delsolo in termini di fatturato aggregato (+9,5% sui primi nove mesi 2021), con asimmetrie a livello geografico: il Nord America (+13,7%) tiene più di Europa e Asia la cui crescita è limitata a una singola cifra (rispettivamente +8,2% e +6,6%), con l'America Latina in forte accelerazione (+24,9%), pur con valori ancora contenuti (1,5% del fatturato complessivo). E' quanto emerge dall'indagine annuale realizzata dall'area studisui maggiori gruppi mondiali software web. Lo studio, presentato oggi a Milano, analizza i dati dei primi nove mesie del triennio 2019-2021 delle 25 maggioriinternazionali, consuperiori a 12 miliardi di ...

