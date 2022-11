Il mistero di Riccardo | morto in un incidente la notte prima della laurea L' Università | ' Da tempo non sosteneva esami'

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Erano pronti i festeggiamenti per ladi loro figlio,Faggin , 26 anni neo dottore in scienze infermieristiche. Ma uno schianto nellaha strappato quel traguardo importante per il ...

aveva anche un fratello minore, Enrico. I DUBBI Profonda la sofferenza dei familiari di, che si interrogano sui perché della morte del ragazzo. L'incidente stradale in cui è rimasto ......che ha distrutto la famiglia di Padova si è avvolto un. Dall'università di Padova, infatti, fanno sapere che non era in calendario nessuna sessione di laurea e che il laureando,, in ...