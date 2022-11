Flop del corteo per il reddito di cittadinanza a Palermo | in piazza quattro gatti e i soliti grillini

(Di mercoledì 30 novembre 2022)della manifestazione a sostegno deldi, “Troppo pigri anche per scendere in”, ironizza il quotidiano Libero, evidenziando che sulle centinaia di migliaia di percettori del sussidio ieri a manifestare erano sì e no in trecento. Se a questo si aggiunge che dietro lo striscione “Lavoro immediato o ilnon si tocca”, erano per la maggior parte sindacalisti e praticamente tutti gli esponenti locali del Movimento 5 Stelle, si capisce che la manifestazione è stata un vero e proprio fallimento. La protesta era stata annunciata il 23 novembre scorso durante una conferenza stampa durante la quale gli organizzatori avevano tuonato contro la mancanza di solidarietà nei confronti dei percettori delda parte dell’esecutivo ...

Secondo i dati dell' Agenzia nazionale politiche attivelavoro , il 72% dei beneficiariRdc non ha occupazione, ma è tenuto alla sottoscrizionePatto per il lavoro. Solo il 9% risulta ...Roma, 30 nov E' un clamorosoper Strange World , il primo film animazione Disney a contenuti Lgbt "per famiglie". E' ormai ...i progressisti terminali (e purtroppo ce ne sono tanti) in cerca...Tornano le cartoline dal Mondiale, oggi si concluderanno altri due gironi: Rabiot ancora al top, Di Maria tra i flop ...Ecco perché ieri a Palermo dovevano sfilare migliaia di persone per il corteo a favore del Reddito di cittadinanza e invece c'erano poche centinaia di persone. Tutti i numeri della manovra che il cent ...