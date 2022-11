De Laurentiis | niente ritiro in Turchia | il patron rimarrà in Italia

Tutto Napoli

è come appare. IL PROCESSO DI VERONA di CARLO LIZZANI (Italia, 1963, 119') Cast: Silvana ...di Cinematografia - Cineteca Nazionale in collaborazione con Luigi e Aurelio Dea partire ...... andandosi a prendere Fabian Ruiz a prezzo di clausola pereconomica: 30 milioni e via, senza lasciare rimpianti in nessuno. Luiz Henrique - Napoli, tentazione Deper gennaio ... ADL, niente ritiro in Turchia: è da poco rientrato dagli States Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino il patron non sarà a seguito della banda di Spalletti nei giorni di lavoro ad Antalya.con l’avallo ovviamente del patron dei biancorossi Luigi De Laurentiis, si sarebbe arenata dinanzi alla presa d’atto che l’«astronave di Renzo Piano», come il San Nicola è noto, non sarebbe stato ...