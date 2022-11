Costa Rica | il ct Suarez non teme la Germania | “Gara difficile | ma vogliamo gli ottavi”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Luis Fernando, ct della, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la, valida per la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022: “Siamo consapevoli della difficoltà della. Ce la vedremo contro un avversario forte, determinato a centrare la qualificazione agli. Anche noi peròsuperare il girone. Ci auguriamo un risultato positivo“. L’uomo ha poi aggiunto: “Non ho ancora deciso la formazione, forse farò dei cambiamenti dopo l’ultimo allenamento. Sarà importante evitare la loro pressione alta e gestire il pallone con lucidità“. SportFace.

- Germania , ultimo match del Gruppo E di Qatar 2022 , si appresta a entrare nella storia. Non solo perché con una sconfitta i tedeschi subirebbero la seconda eliminazione consecutiva ai ...La nazionale tedesca, un punto in due partite, aggrappata alla sfida contro 'Los Ticos' per evitare la seconda, clamorosa, eliminazione al primo turno della competizione dopo quella patita quattro ...I tedeschi obbligati a vincere per sperare nel passaggio del turno. Entrambi i Ct: "Massima fiducia nella direzione della Frappart" ...I tedeschi obbligati a vincere per sperare nel passaggio del turno. Entrambi i Ct: "Massima fiducia nella direzione della Frappart" ...