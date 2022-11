Cardiologo ucciso | bidello confessa | mi aveva negato certificato

(Di mercoledì 30 novembre 2022) "Mi servivano tre documenti per ottenere il rinnovo della patente, l'oculista e il diabetologo me l'no rilasciato, il dottore Alaimo mi prendeva in giro e rinviava continuamente". Adriano Vetro, ...

Adriano Vetro, 47 anni, collaboratore scolastico in servizio in un istituto di Caltanissetta, ieri sera, ha confessato di essere l'autore dell'omicidio deldi Favara, Gaetano Alaimo, e di ...E' accusato di omicidio premeditato e porto abusivo di armi ed ora si trova nel carcere di Agrigento Avrebbeinfatti, un notodella città, reo di non avergli rilasciato un documento ...Adriano Vetro, 47 anni, collaboratore scolastico in servizio in un istituto di Caltanissetta, ieri sera, ha confessato di essere l'autore dell'omicidio del cardiologo di Favara, Gaetano Alaimo, e di ...Si chiama Adriano Vetro il quarantasettenne di Favara, ritenuto l’assassino del cardiologo Gaetano Alaimo, ucciso ieri preso il poliambulatorio e come sembra non aveva nessun appuntamento con il medi ...