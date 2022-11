Brescia | Cellino | 'Un dovere non scappare Ora sogno un nuovo stadio'

Giornale di Brescia

È andata esattamente come si era capito sarebbe andata: Massimo è tornato a ricoprire la carica di presidente del. Colpo di scena in casa: Massimo ritorna sui suoi passi. L'imprenditore nato a Cagliari, che come presidente delle rondinelle, avrebbe di fatto cambiato idea in merito alla sua posizione. Brescia, Cellino: «Torno perché sento la stima del tribunale» All'indomani della sua conferma a presidente del Brescia, carica alla quale aveva rinunciato spontaneamente un paio di settimane fa, Massimo Cellino ha raccontato a quotidiano Bresciaoggi i motivi che ... Filippo Inzaghi ha ancora il dente avvelenato con Massimo Cellino. Il rapporto tra tecnico della Reggina e il presidente del Brescia si è incrinato dopo l'esonero quando la squadra era ...