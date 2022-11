Best salsa | top 10 e novità musicali Novembre 2022

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “Mama Wanna Mambo” è il brano in vetta alla classifica diinternazionale per, sul podio Victor Manuelle e Kadenciapr Lo scorso 21 ottobre è uscito “Mama Wanna Mambo“, brano di Meghan Trainor in collaborazione con Natti Natasha & Arturo Sandoval che ha conquistato la vetta della nostra classifica dedicata allainternazionale per il mese di. Il singolo fa parte del nuovo album della Trainor “Takin’ It Back” ed è particolarmente ballabile per il suo ritmo grazie anche a prezioso supporto della cantante dominicana e del musicista cubano-americano. In seconda posizione resiste il brano riflessivo di Víctor Manuelle “Decidí Tener Pantalones” dal suo ingresso in classifica nel mese di settembre. Un inno dedicato alle persone che hanno il coraggio di uscire dalle ...