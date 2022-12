BALLANDO CON LE STELLE | TRIS DI BALLERINI PER UNA NOTTE NELLA SECONDA SEMIFINALE

(Di mercoledì 30 novembre 2022)con lesi prepara alla. Le coppie si sfideranno per strappare gli ultimi biglietti in vista della finale. Venerdì 2 dicembre, eccezionalmente alle 22 su Rai1, subito dopo la partita Camerun-Brasile, Milly Carlucci condurrà una delle puntate più attese dello show. Non uno ma ben treper una: Sara Simeoni, Cristiano Malgioglio e Zdenek Zeman. Il successo inarrestabile diè stato coronato sabato scorso dal record stagionale del 34% di share con la curva di Rai1 che ha sfiorato il 45% di share: numeri secondi solo al Festival di Sanremo. Mancano tre puntate – la finale andrà in onda venerdì 23 dicembre – per chiudere questa edizione indimenticabile sotto tanti punti di vista ed ecco scendere in pista venerdì sera ...

'Sono stato condannato senza processo ed escluso senza possibilità di spiegare le mie ragioni' Enrico Montesano chiede 'formalmente alla Rai' il reintegro nel programma "le stelle " - dal quale era stato escluso per aver indossato una maglietta della X Mas durante le prove - per avere 'la possibilità di spiegare ai telespettatori e all'opinione pubblica ...Tre ballerini speciali per Milly Carlucci . Tre ballerini per una notte nella semifinale dile stelle , lo show del sabato sera che in questa edizione sta letteralmente spopolando. TvBlog fa sapere che in studio arriverà la campionessa olimpica di Mosca 1980 Sara Simeoni e poi ...Cosa è successo ancora fra Selvaggia Lucarelli e Luisella Costamagna Le due donne hanno litigato via social: perchéSelvaggia Lucarelli criticata e attaccata per aver preso ugualmente parte al programma Ballando nonostante da qualche ora fosse morta la madre. Adesso qualcuno la difende. Selvaggia Lucarelli continua ...