Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 29 novembre 2022

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Idei programmi più visti di29, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. AGGIORNAMENTO: id’ascolto di, a causa di un problema di raccoltadella società, saranno resi noti più tardi.tv Prima serata Su Rai1 il programma sportivo Il Circolo dei Mondiali ha totalizzato spettatori (% di share); il film tv del ciclo Con l’aiuto del Cielo su Canale5 ha conquistato in media spettatori (share %), mentre la puntata del programma Le Iene su Italia1 ha realizzato spettatori (%). Su Rai2 la puntata finale del docureality Il Collegio ha portato a casa spettatori (%), mentre la puntata del ...

DayTime Pomeriggio, idel 29 novembre 2022 RAI 1 Oggi è un altro giorno : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %. Paesi Bassi - Qatar : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share. CANALE 5 ......che all'utente non era stata fornita un'adeguata informativa sul trattamento dei suoi, resa ... risultando ugualmente incomprensibile , anche a seguito di ripetuti. Nel provvedimento, il ...Ascolti tv 29 novembre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Al momento la stima di rilascio dei dati dovrebbe avvenire intorno alle 12. NB: Le foto presenti su TVZOOM.IT sono state in larga parte prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i so ...