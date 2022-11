Artisti e canzoni più ascoltate del 2022 in Italia e nel mondo | classifiche Spotify

... ascoltando, album,, playlist e podcast. È ora disponibile l' esperienza personalizzata in - app che consente di scoprire e condividere la musica e i podcast che più ci hanno fatto ...Oltre ai dati personali standard (, ecc.), Spotify fornisce agli ascoltatori statistiche social - friendly che l'azienda spera possano generare il tipo di rumore che ha suscitato in ...È la superstar portoricana Bad Bunny, per il terzo anno consecutivo, l'artista più ascoltato in streaming a livello globale, mentre As It Was di Harry Styles è la canzone ...Wrapped 2022 è arrivato e con le liste scopriamo gli artisti, gli album e i podcast più ascoltati durante l'anno. Bad Bunny vince ancora ...