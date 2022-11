Ronaldo e il giallo del gol conteso | le sorprendenti verità di Fernandes e Santos

Ora anche Qatar 2022 ha il suo "". In un'edizione già caratterizzata da parecchie polemiche, più o meno drammatiche, sul fronte extra - calcistico, tipicamente di campo è invece il dibattito che è nato in Portogallo nella ...... terreno in discrete condizioni Primo tempo Dal primo minuto Zonta al posto diche si è ...recupero 45'+2 Dagli sviluppi di un corner Fyda calcia di poco a lato Secondo tempo 47 Secondo...L'autore del tiro-cross che ha ingannato il portiere dell'Uruguay "assegna" la paternità della rete all'attaccante, mente il ct non prende posizione ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...