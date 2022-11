Patrizia Rossetti spara a zero sugli autori del GFVip | dopo la diretta è accaduto un putiferio

(Di martedì 29 novembre 2022) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Tante le tematiche prese in considerazione da Alfonno Signorini tra cui le accuse pesanti fatte a Micol Incorvaia. La giovane per molti è stata bullizzata all’interno della casa, tanto che a suo favore si sono schierati sua sorella, glidel programma L'articolo proviene da KontroKultura.

Il durissimo sfogo die il suo pentimento, non è sfuggito al pubblico dopo la nuova puntata. La conduttrice radiofonica si è resa conto di aver usato delle parole troppo offensive verso Micol Incorvaia. ...Al televoto sono finiti:, Luciano Punzo e Micol Incorvaia. La nomination è eliminatoria. Il meno votato sarà eliminato. La puntata del GF Vip ha totalizzato 2.811.000 spettatori ...Patrizia Rossetti dopo la puntata si è sfogata su quanto accaduto in diretta: “Mi sono scusata con Micol, dovrei uscire per quello che ho detto” ...Sono state tante le dinamiche affrontate durante la puntata del GF Vip andata in onda il 28 novembre ma la più intensa è stata quella avvenuta tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. I due, protagon ...