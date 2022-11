“Non me ne importa nulla” | affondo a Paolo Ciavarro | volano stracci in diretta

(Di martedì 29 novembre 2022) Dopo la sua partecipazione al GF Vip 4,ha preso parte a diverse trasmissioni, ma non sempre è andate per il meglio. In particolare, è recentemente spuntata un’intervista che il figlio di Eleonora Giorgi ha rilasciato poco dopo uscito dalla casa di Cinecittà. Ecco cosa è accaduto. Di recente, il pubblico ha avuto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Corriere del Ticino

... Irpef e Irap relativi ai periodi didegli anni 2009 e 2010, per i quali l'ufficio ... che lamenta l'errore dei due giudici, i qualiavevano ritenuto valida la sottoscrizione degli avvisi di ...quali siano le tue ragioni,ci sono scuse per essere scortese. Se c'è un problema che deve essere affrontato, gestiscilo come un adulto. L'adulto può essere più facile di quanto pensi ... Ai giornalisti brasiliani non importa della Svizzera