Meloni su Saviano | Ritirare la denuncia? Non penso di farlo

L'intervista disulo ha fatto sapere oggi in un'intervista al Corriere della Sera . Al direttore Fontana che gli chiedeva se intendesse ritirare la querela contro l'autore di ...Zuppa di Porro. Larilascia la sua prima intervista a Fontana, direttore del Corriere della sera. Incredibile per alzare limiti Pos dobbiamo chiedere all'Europa. Per il Sole l'indicizzazione light delle pensioni ...Intervistata dal 'Corriere della Sera', la premier parla di Manovra, tenuta della maggioranza, rapporti con la Francia, tragedia di Ischia e gestione della pandemia da Covid-19. E ribadisce: "Non tocc ...Giorgia Meloni: «Sapevo che sarebbe stato un compito arduo guidare una Nazione come l'Italia in uno dei momenti più complessi della sua storia. Non mi sono mai illusa, anche ...