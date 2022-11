“Infrangere le regole per una buona causa non è mai un reato” | parla Mario Ferri | l’invasore di Portogallo-Uruguay

Leggi su tpi

(Di martedì 29 novembre 2022) Per usare le sue stesse parole, quella duranteè stata la sua ultima invasione di campo, “The Last Dance”:, noto come “Falco”, ha pubblicato un post su Instagram per spiegare il suo gesto, l’ennesimo, durante una partita di calcio. Ha superato le barriere del Lusail Stadium ed è entrato sul terreno di gioco indossando la sua solita maglietta di Superman e una bandiera arcobaleno sulla quale campeggiavano le scritte “Save Ulkraine” e “Respect for Iranian Woman”. Due messaggi. Uno – ha scritto – “per l’Iran dove ho amici che soffrono, dove la donna non viene rispettata”. L’altro per la pace: “La Fifa ha vietato le fasce da capitano con l’arcobaleno e le bandiere per i diritti umani sugli spalti, hanno bloccato tutti, ma non me, come un Robinhood 2.0 ho portato il messaggio del popolo. ...