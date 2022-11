Cragno è un vecchio pupillo di ADL | può arrivare a gennaio

Secondo la Gazzetta dello Sport , l'ultima idea è unpallino: Alessio, passato la scorsa estate dal Cagliari al Monza. Difficile un ritorno di Radu, sotto contratto c'è pure il ...Nel frattempo, ieri al centro sportivo ha fatto visita Graziano Battistini, procuratore di Alessioobiettivo Viola e oggi al Monza.Possibile cambio tra i pali, Alessio Cragno potrebbe arrivare a gennaio come vice Meret. Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’ex del Cagliari è un vecchio pupillo della dirigenza azz ...Il Napoli starebbe pensando a un sostituto di Salvatore Sirigu in vista del mercato di gennaio. Il portiere sardo lamenta problemi fisici.