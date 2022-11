Cosa mi trovo costretto a fare | Rudy Zerbi senza precedenti | Amici | viene giù tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) Un provvedimento da brividi ad. Dopo i rimproveri per le condizioni igieniche della casetta, gli allievi della scuola più famosa d'Italia potrebberoi conti adesso con una punizione esemplare., professore di canto, ha chiesto alla produzione e agli altri professori di prendere in considerazione l'eliminazione di ben sei ragazzi. Gli allievi, nel frattempo, hanno cominciato a discutere tra di loro su chi facesse più pulizie e chi ne facesse di meno. "Quello che è successo in puntata mi ha fatto capire molto della desolante mancanza di senso di responsabilità di quasi tutti voi - ha fatto sapere-. In questo contesto pietoso fatto di imboscamenti e mezze verità, mia prendere provvedimenti radicali. Non siete ...