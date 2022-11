Congedo papà lavoratori autonomi | la domanda può essere fatta anche per periodi dal 13 agosto Messaggio INPS

(Di martedì 29 novembre 2022) Dal 132022 sono entrate in vigore le nuove norme sui congedi parentali. Con il25 novembre 2022, n. 4265 l'comunica il completamento dell’aggiornamento della procedura relativa alla presentazione dellaonline diparentale dei padri. L'articolo .

Dopo il dolorosodell'Ordine Barnabita dalla Chiesa del Gesù, l'attuale rettore don Mauro è riuscito, in breve volgere di tempo, a rilanciare l'immagine della chiesa, dei tre oratori e delle ...... amici e colleghi, pregando per il loro conforto in questo momento difficile di. Durante la Santa Messa mattutina nella Cattedrale del Santissimo Nome di Maria a Minsk, trasmessa dalla radio ...