Chiara Nasti dedica un tatuaggio a suo figlio Thiago

Il bambino di, Thiago , è nato pochi giorni fa e l' influencer , tramite il proprio profilo Instagram , condivide moltissimi contenuti che la ritraggono insieme al neonato. Ieri, la modella ha ......di UeD non si perde in un bicchiere d'acqua e prontamente dà all'opinionista una rispostae ... In effetti molti pensano che l'ex corteggiatore e scelta di Angelanon sia realmente ...Chiara Nasti dedica un tatuaggio al suo piccolo Thiago: la foto. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Il bambino di Chiara Nasti, Thiago, è nato pochi giorni fa e l'influencer, tramite il proprio profilo Instagram, condivide moltissimi contenuti che la ritraggono insieme al neonato.