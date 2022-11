Beautiful settimana 12-17 dicembre 2022 trame americane

TVSerial.it

Rispetto alla scorsa300mila spettatori in meno; i numeri restano comunque più che ... Rai Due: Bella M ha registrato un netto di telespettatori (%); Canale 5:è stato visto da ......in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo poco più di unafa, ha deciso di non ... Scorpione cauto 29 Novembre Anticipazioni TV Anticipazioni: la puntata di oggi 29 novembre ... Beautiful 5-10 dicembre 2022 anticipazioni americane Carter (Lawrence Saint-Victor) e Quinn (Rena Sofer) spiegano a Justin (Aaron D. Spears) che Eric (John McCook) è al corrente del fatto che siano amanti e, qualora lo rivelasse a Ridge (Thorsten Kaye), ...Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che, nelle puntate della Soap presto in arrivo in Italia e su Canale5, vedremo Steffy decidere di interrompere le nozze dei suoi genitori e rivelare ...