Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2022 ore 08 | 15

(Di lunedì 28 novembre 2022)DEL 28 NOVEMBREORE 08:30 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LA STRADA PROVINCIALE 101A, VIA DEL MARE, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI BORGO SANTA RITA NELLE DUE DIREZIONI. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI SEGNALANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE-SUD E L’APPIA; MENTRE IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA E, AVANTI, TRA VIA DI CASAL DEL MARMO E L’AURELIA. TRAFFICO INTENSO LUNGO L’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI. TRAFFICO BLOCCATO INVECE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; INFINE, ...