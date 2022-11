Tangenti all’obitorio di Saronno | dieci misure cautelari

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 28 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordell’ospedale dipersone indagate, una in carcere, una agli arresti domiciliari. Corruzione di incaricato di pubblico servizio, peculato, furto, truffa e falsità ideologica commessa da pubblici ufficiali: questi i reati per cui sono indiziate, a vario titolo,persone. Una è stata trasferita in carcere, una è agli arresti domiciliari, due ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.