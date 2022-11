Recuperato il corpo del terzo fratellino | si continua a scavare

Leggi su italiasera

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – La speranza di trovare ancora in vita Michele Monti, il ragazzo di 15 anni che mancava all’appello insieme con i genitori e altre due persone, si è spenta poco prima di mezzogiorno. Quando i Vigili del fuoco hanno prima individuato e poi estratto, non senza difficoltà, ildel ragazzo dai detriti e dal fango di Casamicciola. A 24 ore dal ritrovamento dei corpi senza vita dei due fratellini, Francesco di 11 anni e Maria Teresa di 6 anni. Adesso si cercano i corpi dei loro genitori, Gianluca Monti e Valentina Castagna. Gli altri due dispersi sono presumibilmente il compagno di Eleonora Sirabella, 31 anni, la prima vittima ritrovata, e di un’altra giovane donna. Come ha riferito il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al termine della riunione del Centro di coordinamento. I feriti restano 5, di cui solo uno ...