Marocco-Belgio | scontri a Bruxelles | una decina di arresti

Al pomeriggio le partite dei Mondiali di calcio3.876.000 (26.4%), Croazia - Canada 3.925.000 (26.6%). Su Canale5 Amici 3.330.000 (22.8%) e Verissimo 3.076.000 (23.3%) e 2.817.000 (...non è stata solo una grande sfida Mondiale ma anche l'occasione per riflettere sul mercato rossonero: Hakim Ziyech è stato protagonista del pomeriggio con una punizione che ha portato ...Come sottolinea questa mattina Tuttosport, oltre alla ripresa degli allenamenti fissati per oggi alle 14 c’è anche un altro lavoro che Italiano porterà avanti ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...